Кількість загиблих від стихії у Мексиці досягла 123 особи

Кількість загиблих у результаті природних стихійних лих "Інгрід" і "Мануель" у Мексиці досягла 123 людини, повідомив міністр внутрішніх справ країни Мігель Осоріо Чонг.

Раніше влада заявляла про 110 жертв стихії. За словами міністра, 33 людини дістали поранення, а для встановлення точної кількості зниклих безвісти буде проведена відповідна робота. Кількість евакуйованих Осоріо Чонг оцінив у 59 тис. людей, повідомляє РІА Новости.

"Станом на сьогодні у 312 муніципіях 14 штатів оголошено надзвичайний стан", - наголосив глава МВС Мексики. А загалом від стихії постраждало 26 штатів.

"Інгрід" і "Мануель" одночасно обрушилися на Мексику відразу з двох боків - з Атлантичного і Тихого океанів. Майну і житлу майже 240 тис. чоловік заподіяно серйозний збиток, а загальна кількість потерпілих від тих чи інших наслідків стихії оцінювалася в 1,2 млн. осіб.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто раніше заявив, що коштів спеціального фонду для ліквідації наслідків природних лих у розмірі 933 млн. доларів не вистачить для відновлення регіонів країни, які постраждалих від стихії.