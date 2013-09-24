Виноград, яблука, чорниця – фрукти проти діабету

Виноград, яблука і чорниця – натуральні засоби для зниження ризику розвитку діабету другого типу, – зійшлися на думці вчені з Великобританії, США та Сінгапуру, пишуть місцеві ЗМІ.

Фахівці проаналізували результати трьох великих досліджень і прийшли до висновку, що вживання чорниці, винограду і яблук здатне зменшити ризик розвитку цукрового діабету на 23%, в той час як фруктові соки призводять до зворотного ефекту.

При діабеті другого типу порушується механізм зв`язку клітин–мішеней з інсуліном – рецептори втрачають чутливість до гормону,– через що починаються перебої транспортування глюкози в клітини. Пацієнти з таким діагнозом дотримуються спеціальної дієти і приймають цукрознижувальні препарати.

У ході роботи розглядалися випадки розвитку цукрового діабету під час проведення досліджень. За весь період метаболічне захворювання розвинулося у понад 12 тисяч осіб.

Експерти вивчали дію на організм людини цілого ряду фруктів і ягід, але, як з`ясувалося, найбільш корисними виявилися виноград, яблука і чорниця. У тих, хто з`їдав по порції цих фруктів і ягід хоча б два рази в тиждень, ризик розвитку цукрового діабету знижувався на 23%.

За словами авторів роботи, такий ефект може бути пов`язаний з тим, що в цих фруктах міститься високий рівень антоціанів – речовин, які підвищують рівень засвоєння глюкози.. Також до складу цих плодів входять поліфеноли, які, як відомо, роблять благотворний вплив на організм завдяки своїм антиоксидантним властивостям.

Несподівані результати показало лікування соками: у тих, хто віддавав перевагу "сокотерапію", ризик розвитку цукрового діабету "підскочив" на 21%.. Вчені вважають, що в цьому випадку має значення ступінь швидкості засвоєння соку, який проходить через травний тракт швидше і легше засвоюється, ніж цілісні фрукти.