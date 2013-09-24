Росія забракувала яблука і груші з Польщі

Російська влада з початку поточного тижня посилила контроль імпорту овочів і фруктів з Польщі, звинувативши польських постачальників у порушенні діючих фітосанітарних норм.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР.

Россільгоспнагляд заявляє, що польські постачальники порушують не тільки російські, а й міжнародні фітосанітарні стандарти.

За даними польського агентства, днями ця служба затримала поставку до Росії 44 тонн яблук і груш, виявивши в них дуже великий вміст залишків пестицидів і нітратів.

РАР повідомляє, що минулої суботи голова Россільгоспнагляду Геннадій Онищенко заявив, що російська влада підозрює, що до Росії через Польщу потрапляють низькоякісні продукти за підозрілими схемами.

"Працюють якісь нелегальні, а часто кримінальні схеми, коли до Польщі привозиться продукція, яка потім оформляється нібито польська і через Білорусь потрапляє на російський ринок", - заявив Онищенко.

Він зазначив, що в його зауваженнях немає жодного політичного підтексту, а головним мотивом є бажання влади забезпечити здоров`я росіян.

РАР нагадує, що недавно Россільгоспнагляд висловлював зауваження до якості м`яса, що поставлялося з Польщі, і молочних продуктів, не виключаючи запровадження ембарго на їх поставку до РФ.

Джерело: pap.pl

Як повідомляв УНІАН, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол.

Експерти обох країн пов`язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС. Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію і ЗВТ в листопаді 2013 року.

Польща - найбільший безпосередній західний сусід України і найактивніший лобіст приєднання українців до Європейського Союзу, до якого поляки входять з 2004 року.