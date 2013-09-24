Тип кави, яку людина п'є, говорить про її характер

Аналіз 1000 кавоманів, проведений доктором Рамані Дурвасула, дозволив пов`язати тип кави з такими рисами вдачі, як закритість, відвертість, терплячість, перфекционізм, щирість, настороженість, чутливість і соціальна сміливість.

Виявилося, любителі чорної кави зазвичай є пуристами і людьми, що не визнають надмірностей. Вони віддають перевагу простоті у всьому, можуть бути різкими, нетерплячими. Якщо ви п`єте латте, то вам подобається приносити задоволення іншим, але при цьому присутні невротичні риси.

Найбільш вимогливі люди, які п`ють капучино. Вони схильні до контролю, особливо чутливі, стежать за здоров`ям і нерідко стикаються з обсесіями. Розчинна кава пов`язана з невимушеністю в поведінці, схильністю до прокрастинації і відкладанням важливих питань. А холодна солодка кава - улюблений напій соціально сміливих і іноді безрозсудних людей.

meddaily.ru