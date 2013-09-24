Землетрус магнітудою 7,8 стався у Пакистані

Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на південному заході Пакистану, в провінції Белуджистан.

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 100 км від міста Хуздар, де, за повідомленнями, було зруйновано будівлі. Ця територія слабо заселена, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Невеликі поштовхи відчувалися в Карачі, Хайдарабаді, а також у Делі.

bbc.co.uk