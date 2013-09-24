Землетрус магнітудою 7,8 стався у Пакистані
16:39, 24 вересня 2013Зарубіжні новини
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Зруйновано будівлі
Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на південному заході Пакистану, в провінції Белуджистан.
Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 100 км від міста Хуздар, де, за повідомленнями, було зруйновано будівлі. Ця територія слабо заселена, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Невеликі поштовхи відчувалися в Карачі, Хайдарабаді, а також у Делі.
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