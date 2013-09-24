Не менш як 30 людей стали жертвами землетрусу в Пакистані

Не менш як 30 осіб стали жертвами потужного землетрусу в Пакистані, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на владу.

Як передає РІА «Новости», за даними агентства, не менш як 30% будинків в окрузі Аваран були зруйновані.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 7,7. За інформацією сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був на території провінції Белуджістан, за 66 кілометрів на північний схід від міста Аваран, вогнище землетрусу залягало на глибині 20 кілометрів.

За землетрусом спостерігалося чотири афтершоки, магнітуда найпотужнішого з яких становила 5,9.

Белуджістан - найбільша за територією, але найменше населена провінція Пакистану (близько 8 мільйонів жителів). Упродовж декількох хвилин поштовхи відчувалися в містах Хайдарабад, Ларкана й інших населених пунктах. Індійські ЗМІ повідомили, що слабкі поштовхи відчувалися в Нью-Делі та інших частинах північної Індії.