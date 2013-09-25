Острів з'явився в морі після землетрусу в Пакистані

Невеликий острів з`явився в Аравійському морі біля узбережжя Пакистану після потужного землетрусу магнітудою 7,7, що стався в південно-західній пакистанській провінції Белуджистан, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на пакистанський телеканал Geo News.

За даними влади Белуджістана, острів піднімається над морем на висоті від 6 до 12 метрів, його ширина становить майже 30 метрів. Острів знаходиться на відстані майже 90 метрів від пакистанського порту Гвадар.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу була 7,7. За інформацією сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився на території провінції Белуджистан, в 66 кілометрах на північний схід міста Аваран, вогнище землетрусу залягало на глибині 20 кілометрів. За землетрусом було ще чотири афтершоки, магнітуда найпотужнішого з яких склала 5,9. Кількість жертв землетрусу становить, за останніми даними, 46 осіб.

Не менше 30 % будинків в окрузі Аваран були зруйновані. Головний міністр провінції Белуджистан Абдул Балодж оголосив в окрузі надзвичайний стан. На допомогу рятувальникам направлені військові та прикордонники.

Белуджистан - найбільша за територією, але найменш населена провінція Пакистану (майже 8 мільйонів жителів). Протягом декількох хвилин поштовхи відчувалися в містах Хайдарабад, Ларкана та інших населених пунктах. Індійські ЗМІ повідомили, що слабкі поштовхи відчувалися в Нью-Делі та інших частинах північної Індії. Geo News повідомляє, що поштовхи відчувалися також в Ірані , ОАЕ та Омані.