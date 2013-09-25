Чашечка какао налаштує на робочий лад

Італійськими вченими в університеті в Аквілі був проведений експеримент: групу добровольців, що складається з людей 70-річного віку, розділили на 3 підгрупи, пишуть іноземні ЗМІ.

Щодня протягом 2-х місяців, респонденти з першої підгрупи приймали напій, з 45-міліграмним вмістом какао. Добровольці з другої підгрупи вживали той же напій, тільки вміст какао доходило до 520 міліграмів, учасники третьої підгрупи отримували в напої 990 міліграмів какао.

За допомогою тестів, вчені перевірили здатність респондентів засвоювати нову інформацію та її запам`ятовувати. В результаті, виявилося, що розумові здібності, включаючи також пам`ять, підвищилися в опитуваних, які вживали більше какао. Також у них знизився тиск і опір до інсуліну.

Вчені пояснюють це тим, що у какао міститься речовина флаванол, що сприяє припливу крові до мозку та активізує когнітивні здібності.