Кількість жертв повеней у Мексиці досягла 130 осіб

Кількість жертв повеней і зсувів, від яких постраждала велика територія Мексики, досягла 130 осіб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Мігель Анхель Осоріо Чонг, зазначивши, що досі більш як 30 осіб вважаються зниклими без вісті, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Рятувальники виявили тіла кілька загиблих на території селища Пінтада (західний штат Герреро), на яке 15 вересня обрушився потужний селевий потік. На місці катастрофи продовжується розбирання завалів, проте надії знайти тих, хто вижив, на думку представників влади, практично не залишилося.

Відновлювальні роботи після повені можуть затягнутися на півроку.

З районів, що постраждали від повеней, які викликали циклони "Інгрід" і "Мануель", евакуйовано близько 60 тис. осіб, 40 тис. з яких знаходяться у тимчасових гуртожитках, інші розмістилися у своїх родичів. Мексиканська влада оголосила надзвичайний стан на території 312 муниципій у 14 штатах країни.

У зв`язку з тяжкими наслідками стихії Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто відмінив поїздку до Нью-Йорка, де мав взяти участь у 68-ій сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава держави відвідує райони, що найбільше постраждали від злив, особисто здійснюючи координацію робіт з надання допомоги потерпілим і відновлення пошкоджених комунікацій.

У країні зареєстровано випадки вірогідного зараження людей холерою.

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