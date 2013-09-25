У США зіткнулися три вантажні поїзди

Четверо людей дістали травми в результаті зіткнення трьох вантажних поїздів на північному заході американського штату Техас, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CBS.

За даними екстрених служб міста Амарілло, за інформацією лікарів, двоє з постраждалих перебувають у критичному стані. Влада вже підтвердила відсутність в поїздах небезпечних вантажів, фахівці оглядають локомотиви на предмет витоку палива. Евакуація місцевих жителів не проводиться.

Точна причина аварії поки що не встановлена. За фактом аварії почато розслідування.