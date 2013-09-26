Вітамін D краще зміцнює імунітет, ніж вітамін С

Вітамін D ефективніший для зміцнення імунітету і профілактики застуди, ніж вітамін С. До такого висновку прийшли учені з Японії.

Як показав експеримент, проведений фахівцями з Університету Токіо, вживання харчових добавок з вітаміном D допомагає понизити ризик захворіти застудними захворюваннями на 50%. Разом з тим, прийом добавок вітаміну С такої користі не продемонстрував. При цьому передозування аскорбінової кислоти сприяє зниженню тонусу судин, що ослабляє імунну систему.

Це не перше дослідження, яке показує неефективність вітаміну С в профілактиці застудних захворювань. Раніше подібний висновок зробили австралійські учені.

likar.info