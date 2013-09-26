Вітамін D краще зміцнює імунітет, ніж вітамін С
15:47, 26 вересня 2013Зарубіжні новини
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Cказали учені з Японії
Вітамін D ефективніший для зміцнення імунітету і профілактики застуди, ніж вітамін С. До такого висновку прийшли учені з Японії.
Як показав експеримент, проведений фахівцями з Університету Токіо, вживання харчових добавок з вітаміном D допомагає понизити ризик захворіти застудними захворюваннями на 50%. Разом з тим, прийом добавок вітаміну С такої користі не продемонстрував. При цьому передозування аскорбінової кислоти сприяє зниженню тонусу судин, що ослабляє імунну систему.
Це не перше дослідження, яке показує неефективність вітаміну С в профілактиці застудних захворювань. Раніше подібний висновок зробили австралійські учені.
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