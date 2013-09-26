Як доглядати за шкірою за допомогою ароматичних олій

Рослинні олії слугують для очищення шкіри, пом`якшення, зволоження, а також надають шкірі приємний аромат. Щоб допомогти жирній шкірі, рослинні масла додають у воду для вмивання, в крем чи маску для обличчя. Поділяються на базові та ефірні. Базові характеризуються олійністю і практично не містять запаху, тоді як ефірні - містять багато летючих речовин, тому ефірні олії легкі та ароматні.

Для того щоб поліпшити стан шкіри використовуються і базові, і ефірні олії. Їх потрібна невелика кількість, тому їхній розхід вкрай економний.

Живильні рослинні олії для жирної шкіри

Мигдальна олія допомагає заспокоїти шкіру, зняти запалення, зменшити пори. Його можна додавати в крем для обличчя або на засіб для зняття макіяжу

Персикова олія очистить шкіру, захистить її і зволожить

Абрикосова олія додасть шкірі пружності, наситить поживними речовинами

Олія з виноградної кісточки - це прекрасний антиоксидант, який за допомогою вітаміну Е омолодить шкіру і зробить її пружною

Рослинні олійки, які знімуть подразнення

Лавандова олія здатнп нормалізувати виділення підшкірного жиру, зняти роздратування і втому, а також відбілити шкіру

Ромашкова олія подібно до лавандової знімає роздратування та втому

Олія чайного дерева також знімає втому і роздратування, а також робить шкіру пружною і еластичною

Олія пачулі позбавляє від зморшок, робить шкіру пружною і еластичною, а також нормалізує виділення підшкірного жиру

Олія іланг-ілангу знімає роздратування і втому.