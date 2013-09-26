Як харчуватися, щоб досягти результатів у фітнесі

Щоб досягти результатів у фітнесі і поліпшити стан здоров`я, необхідно повноцінно харчуватися, пишуть російські ЗМІ.

Білкова їжа – основа раціону для молодих жінок, які активно займаються спортом і хочуть мати підтягнуте тіло. Але не варто забувати і про жирах (натуральних, рослинних) і складних вуглеводах..

Дієтологи склали приблизний раціон, який допоможе бути в тонусі і не позбавляти себе необхідних поживних речовин.

9.00 — Чай трав`яний, вівсянка з родзинками і горіхами

12.00 Гречка, варені або запечені курячі грудки, овочі

15.00 — Риба (варена або запечена) з овочами

18.00 — Чай, два варених яйця, овочі або сир

20..00 — 1 грейпфрут або апельсин протягом дня можна без обмежень пити просту воду, трав`яні чаї (без цукру).

Порції повинні бути не великими, в межах 200 гр.