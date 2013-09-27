Іспанія хоче змінити часовий пояс

Іспанська влада готується розглянути питання про повернення країни в той годинний пояс, якого дотримуються Британія і Португалія.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, таким чином, може бути переглянуто рішення, прийняте генералом Франсиско Франко в роки Другої світової війни про синхронізацію часу з нацистською Німеччиною.

У доповіді, поданій на розгляд депутатів парламенту, йдеться, що існуючий порядок суперечить природним циклам чергування дня і ночі в країні, розташованій на західному краю Європи.

Дотримання цьому порядку протягом 71 року призвело до того, що іспанці сплять менше, їдять пізніше і відстають в економічній продуктивності, стверджують автори доповіді.

bbc.co.uk