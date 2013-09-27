У Мексиці стався землетрус магнітудою 6,1
11:04, 27 вересня 2013Зарубіжні новини
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Інформація про жертви не надходила
Землетрус магнітудою 6,1 стався сьогодні на півдні Мексики. Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомила Національна сейсмологічна служба.
За її даними, епіцентр підземних поштовхів лежав за 101 км на захід від міста Пуерто-Мадеро, розташованого в штаті Чьяпас поблизу кордону з Гватемалою. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км під морським дном.
Інформація про жертви або руйнування не надходила.
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