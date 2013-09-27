У Мумбаї впав будинок, 50 людей під завалами

П`ятиповерховий житловий будинок обрушився в індійському місті Мумбаї, поранення дістали чотири людини, під завалами, за попередніми даними, перебуває близько 50 людей.

Як передає РІА «Новости», інцидент стався о 6 ранку за місцевим часом у житловому кварталі поблизу міського ринку Бадугену. Будинок обрушився повністю.

До місця події під`їхали 12 машин швидкої допомоги і пожежної служби. Рятувальники приступили до розбору завалів, вони вже витягнули з-під уламків чотирьох людей, яких було госпіталізовано.