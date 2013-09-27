У Польщі українець займався стоматологією без диплома

Польські правоохоронці затримали громадянина України, який в одному з населених пунктів на південному заході Польщі понад рік займався незаконною стоматологічною практикою.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, за даними польської поліції, українець не мав диплому стоматолога.

За словами прес-секретаря поліції Болеславця Анни Кублік-Рошчішевської, 49-річний чоловік мав освіту зубного техніка і спочатку виконував цю роботу у Польщі, але теж без необхідного дозволу. Згодом він відкрив підпільний стоматологічний кабінет.

"Коли один із його клієнтів запитав, чи він може також вилікувати йому зуби, то підозрюваний без вагань погодився на це, бо був до цього готовий та мав необхідний матеріал", - зауважили у поліції.

Клієнтів він приваблював низькими цінами: вирвати зуб коштувало від 12 до 24 євро, повне лікування каналу - менше 50 євро, а зубний протез - близько 70 євро.

Як сказала прес-секретар, поліція не отримувала скарг від клієнтів українця.

Польське законодавство передбачає покарання за таке правопорушення у вигляді позбавлення волі до 3 років.

Як відомо, громадяни України можуть працювати у Польщі без офіційного дозволу впродовж шести місяців на рік, але деякі спеціальності, у тому числі стоматолог, вимагають підтвердження диплому.

Громадяни України становлять найбільшу ща чиселністю групу серед усіх іноземців, які проживають, працюють чи навчаються у Польщі. На початок цього року у Польщі право постійного перебування мали більш як 30 тис. громадян України, а за минулий рік в’їздні візи отримали понад 640 тис. українців.