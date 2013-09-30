Основу протиракової терапії становитимуть антитіла

Антитіла IgNAR можна використовувати, щоб зупинити ріст ракових клітин, кажуть біологи з Університету Абердіна. Вони сподіваються більше дізнатися про ці антитіла в ході трирічного дослідження, пише Меддейлі

Вчені сфокусуються на двох молекулах - HER2 і HER3. Дані молекули розташовуються на поверхні ракових клітин. Коли ці молекули об`єднуються, ракові клітини отримують сигнал до зосту і ділення. А антитіла IgNAR здатні зупинити передачу сигналу.

Відомо: дуже висока концентрація HER2 відзначається на поверхні ракових клітин у жінок з HER2-позитивним на рак молочної залози. Беручи до уваги, що даний тип раку все активніше розвиває лікарську стійкість, результати дослідження можуть вплинути на життя багатьох пацієнток. З цієї ж причини фахівці вважають: роботу з антитілами можна, якраз, почати в ключі пошуку нового засобу проти раку молочної залози.