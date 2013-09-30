Корисні властивості винограду

Учені перевірили ефект 446 різних сполук, які діють на імунну систему, і виявили два найбільш дієві, пише Меддейлі. Ці сполуки взаємодіяли з вітаміном D, підвищуючи активність гена CAMР. Даний ген допомагає підсилити імунну відповідь.

Першою сполукою був ресвератрол, який можна знайти в червоному винограді. Його вже пов`язували з антираковим ефектом і зниженням ризику хвороб серця. Але остання робота Орегонського університету стала першим дослідженням, що наочно довела, як дана сполука взаємодіє з вітаміном. Друга сполука - птеростилбен (міститься в голубиці і зменшує показники холестерину) .

Лікар Адріан Гомбарт, керівник долідження, констатує: спільна дія цих сполук разом з вітаміном D однозначно посилює експресію гена CAMP. Даний ген задіяний у роботі імунної системи, як і вітамін D. Але про ресвератрол і птеростилбеном в науковому співтоваристві заговорили вперше . Поки дослідження проводилися тільки на клітинних культурах в лабораторії. Тому важко сказати, наскільки з`єднання, будучи в складі продуктів харчування, виявляться ефективними і покажуть такий же результат.