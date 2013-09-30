Великий астероїд пролетів дуже близько від Землі

П’ятнадцатиметровий астероїд, близький за своїми параметрами до Челябінського метеороїда, в ніч на суботу пройшов дуже близько від Землі - всього лише за 11 тисяч кілометрів від поверхні планети, при цьому астрономи виявили його за кілька годин до цього.

Як передає РІА Новости, про це повідомив учений з Державного астрономічного інституту імені Штернберга Володимир Липунов.

За його словами, нове небесне тіло було виявлене одним із телескопів мережі МАЙСТЕР, якою керує Липунов.

«Він був відкритий в ніч з п`ятниці на суботу нашою станцією на Байкалі, через 9 годин він пролетів за 11,3 тисячі кілометрів від Землі (це нижче за орбіту геостаціонарних супутників). Його розмір - близько 15 метрів», - сказав він.

За його словами, він і його колеги відправили інформацію про спостереження до Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу, але поки центр не випустив офіційного повідомлення про відкриття - такі повідомлення розповсюджуються, коли відкриття підтверджуються іншими обсерваторіями.

Астроном зазначив, що зараз астероїд пішов в ту зону, де його спостереження практично неможливі.

Учені розглядали можливість, що цей астероїд насправді є ступенем ракети-носія або марсіанською автоматичною станцією - його траєкторія проходила близько до Марса, але пошуки в каталозі космічного сміття результату не дали.

15 лютого 2013 року над Челябінською областю впав метеорит. Про падіння космічного об`єкту повідомили також жителі Єкатеринбурга, Тюмені, Костаная (адміністративний центр Костанайської області на півночі Казахстану) і Курганної області. Вибухова хвиля вибила вікна більш ніж в 7 тисячах будівель, з яких понад 6 тисяч, - житлові будинки. Тоді за медичною допомогою звернулися більше 1,6 тисяч людей, постраждалих в основному від розбитих шибок.