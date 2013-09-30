В яловичині "Тавр-Плюс" виявили лістерію і кишкову паличку

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) виявив у мороженій яловичині виробництва компанії «Тавр-Плюс» (Донецька обл.) лістерію і бактерії групи кишкової палички, йдеться в повідомленні відомства.

У зв`язку з цим Россільгоспнагляд прийняв рішення поінформувати Державну ветеринарну і фітосанітарну службу України про неприпустимість таких порушень.

Раніше російське відомство запровадило режим посиленого лабораторного контролю щодо компанії «Тавр-Плюс», оскільки в її продукції було виявлено перевищення допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд вже не раз обмежував поставку продукції «Тавр-Плюс» до Росії.

Довідка УНІАН. Компанія «Тавр-Плюс» заснована в травні 2008 року на базі Артемівського м`ясокомбінату (Донецька обл.).