В яловичині "Тавр-Плюс" виявили лістерію і кишкову паличку
12:54, 30 вересня 2013Зарубіжні новини
0
Російські ветеринари
Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) виявив у мороженій яловичині виробництва компанії «Тавр-Плюс» (Донецька обл.) лістерію і бактерії групи кишкової палички, йдеться в повідомленні відомства.
У зв`язку з цим Россільгоспнагляд прийняв рішення поінформувати Державну ветеринарну і фітосанітарну службу України про неприпустимість таких порушень.
Раніше російське відомство запровадило режим посиленого лабораторного контролю щодо компанії «Тавр-Плюс», оскільки в її продукції було виявлено перевищення допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.
Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд вже не раз обмежував поставку продукції «Тавр-Плюс» до Росії.
Довідка УНІАН. Компанія «Тавр-Плюс» заснована в травні 2008 року на базі Артемівського м`ясокомбінату (Донецька обл.).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter