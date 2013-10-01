Найкорисніша для зубів їжа
Листові овочі та свіжа зелень...
На вигляд зубів особливо впливає харчування. Тому слід відповідально поставитися до свого раціону, пишуть російські ЗМІ. За даними сайту nmedicine, зубах необхідні такі продукти, як:
1.Листові овочі та свіжа зелень, які допомагають організму засвоювати з їжі кальцій і "перенаправляти" його на зміцнення кісткових тканин.
2 .Молочні та кисломолочні продукти. Вони відрізняються високим вмістом кальцію, білків і різних мінералів, які просто необхідні для нормального росту кісток і зубів.
3.Чиста вода. Вона дійсно необхідна для підтримання здоров`я зубів, щоправда йдеться саме про чисту питну воду без зайвих добавок, а не різноманітні напї на зразок соків і кави.
4. Полуниця, що відрізняється високим вмістом корисних мікроелементів, вітамінів і органічних кислот.