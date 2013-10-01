Найкорисніша для зубів їжа

На вигляд зубів особливо впливає харчування. Тому слід відповідально поставитися до свого раціону, пишуть російські ЗМІ. За даними сайту nmedicine, зубах необхідні такі продукти, як:

1.Листові овочі та свіжа зелень, які допомагають організму засвоювати з їжі кальцій і "перенаправляти" його на зміцнення кісткових тканин.

2 .Молочні та кисломолочні продукти. Вони відрізняються високим вмістом кальцію, білків і різних мінералів, які просто необхідні для нормального росту кісток і зубів.

3.Чиста вода. Вона дійсно необхідна для підтримання здоров`я зубів, щоправда йдеться саме про чисту питну воду без зайвих добавок, а не різноманітні напї на зразок соків і кави.

4. Полуниця, що відрізняється високим вмістом корисних мікроелементів, вітамінів і органічних кислот.