Світ відзначає День вегетаріанства

День вегетаріанства був започаткований Північноамериканським вегетаріанським суспільством ( North American Vegetarian Society , NAVS ) в 1977 році. Ця ж організація приписує собі і створення терміна «вегетаріанець» від лат. vegetus ( бадьорий, свіжий, живий) .

Саме з Всесвітнього дня вегетаріанства починається так званий «місяць вегетаріанської усвідомленості» , який включає в себе низку свят схожої спрямованості і триває до Міжнародного дня вегана, який відзначається 1 листопада.

Традиційно вважається, що вегетаріанство практикувалося протягом тисячоліть у країнах, де поширені буддизм, індуїзм і джайнізм - в Індії, за різними даними, вегетаріанцями є від 20 % до 40 % населення країни. З часом вегетаріанство як спосіб життя перейняли і філософи-піфагорійці. Тому до появи терміна такий спосіб харчування називався «індійським» або «піфагорейським».

З часом вегетаріанство переросло в модний спосіб життя більшості європейців. Так, перше відоме вегетаріанське товариство було засноване в Англії в 1847 році. Що й не дивно: саме британські колонізатори першими відкрили колоритний світ Індії, частиною якого і є вегетаріанство. Вони ж під впливом буддизму перейняли і «нову філософію життя ».

Існує чимало течій вегетаріанства. У класичному вигляді це особливий спосіб життя і харчування, що виключає вживання плоті будь-яких тварин. Послідовники веганства відмовляються від усіх продуктів тваринного походження як у харчуванні (молоко тварин , яйця), так і в побуті (хутро, шкіра і т. п.). Неоднозначне ставлення суворих вегетаріанців до меду і грибів. Останнє традиційно відносять до рослинної їжі, хоча сучасна наука виділяє їх в окреме царство.

Вегетаріанці - сироїди вживають у їжу переважно сиру рослинну їжу , що не пройшла обробку (теплову , заморозку , засолювання, маринування і так далі). Фрукторіанци взагалі харчуються сирими плодами рослин, як безпосередньо фруктами і ягодами, так горіхами і насінням.

Медичне співтовариство вважає, що вегетаріанське харчування не є небезпечним для здоров`я людини в тому випадку , якщо організм отримує всі необхідні вітаміни і мінерали з рослинної їжі. При цьому експерти не втомлюються нагадувати , що недостатньо просто виключити з раціону м`ясо: необхідно правильно спланувати дієту, замінивши продукти тваринного походження на аналогічну по харчовій цінності рослинну їжу .

У 2013 році були опубліковані результати обстеження більше 44,5 тисячі чоловік, що знаходилися під спостереженням з 1990 по 2009 року, 34 % з яких були вегетаріанцями. Дослідження показало , що у вегетаріанців ризик захворювання і смерті від ішемічної хвороби серця на 32% менше. Результати обстеження понад 69 тисяч осіб в рамках Adventist Health Study -2 , опубліковані в 2012 році, показали, що вегетаріанська дієта також була пов`язана зі значним зниженням ризику ракових захворювань.

Крім того, обмеження у вживанні м`яса , риби та птиці в деяких аспектах покращували емоційний стан невегетеріанцев - правда, тільки в короткостроковому періоді.