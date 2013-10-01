Замінники цукру підвищують імовірність "зриву"
Мозок розпізнає обман
Американські вчені виявили, що, незважаючи на смакові якості замінників цукру, мозок розпізнає обман.
Як показало дослідження, вживання низькокалорійних цукрозамінників призводить до підвищення імовірності "зриву" і споживання більшої кількості солодких продуктів.
Під час дослідження вчені виявили специфічний сигнал у мозку, який відіграє критичну роль у визначенні вибору між цукром і цукрозамінниками. За допомогою цього сигналу регулюється рівень дофаміну 0 нейрогормона, який відповідає за відчуття отримання нагороди.
І хоча досліди з одночасним вимірюванням рівня дофаміну в мозку і спостереженням за поведінкою піддослідних, були проведені лише на мишах, дослідники вірять у те, що у випадку з людьми результати будуть ідентичними.
Під час досліджень вчені встановили, що миші у більшості випадків інстинктивно, без видимих передумов, віддають перевагу їжі, що не містить цукрозамінників. А під час вибору між їжею, що містить цукор та його замінники, вибирають ту, у складі якої присутній цукор, навіть якщо вона менш солодка.
Вчені дійшли висновку, що у довгостроковому періоді люди, які хочуть позбутися зайвої ваги, повинні вибирати продукти, які все-таки містять цукор, проте їх споживання слід обмежити.
Зазначимо, що ще у 2008 році група американських вчених із Дослідницького центру поведінки людини Purdue University вивчила властивості замінника цукру і дійшла висновку, що від нього зайва вага набирається швидше, ніж від звичайного цукру.