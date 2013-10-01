Замінники цукру підвищують імовірність "зриву"

Американські вчені виявили, що, незважаючи на смакові якості замінників цукру, мозок розпізнає обман.

Як показало дослідження, вживання низькокалорійних цукрозамінників призводить до підвищення імовірності "зриву" і споживання більшої кількості солодких продуктів.

Під час дослідження вчені виявили специфічний сигнал у мозку, який відіграє критичну роль у визначенні вибору між цукром і цукрозамінниками. За допомогою цього сигналу регулюється рівень дофаміну 0 нейрогормона, який відповідає за відчуття отримання нагороди.

І хоча досліди з одночасним вимірюванням рівня дофаміну в мозку і спостереженням за поведінкою піддослідних, були проведені лише на мишах, дослідники вірять у те, що у випадку з людьми результати будуть ідентичними.

Під час досліджень вчені встановили, що миші у більшості випадків інстинктивно, без видимих передумов, віддають перевагу їжі, що не містить цукрозамінників. А під час вибору між їжею, що містить цукор та його замінники, вибирають ту, у складі якої присутній цукор, навіть якщо вона менш солодка.

Вчені дійшли висновку, що у довгостроковому періоді люди, які хочуть позбутися зайвої ваги, повинні вибирати продукти, які все-таки містять цукор, проте їх споживання слід обмежити.

Зазначимо, що ще у 2008 році група американських вчених із Дослідницького центру поведінки людини Purdue University вивчила властивості замінника цукру і дійшла висновку, що від нього зайва вага набирається швидше, ніж від звичайного цукру.

ua.korrespondent.net