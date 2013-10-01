Знайдено гени-винуватці розвитку розсіяного склерозу

Міжнародна група вчених відкрила 48 генів, що впливають на розвиток розсіяного склерозу, пише The Guardian.

Дослідники перевірили ДНК, зібрану у 80 тисяч осіб, серед яких були як здорові люди, так і люди, які страждають на розсіяний склероз.

Метою дослідження було зрозуміти, чому одні люди краще борються з хворобою, ніж інші.

У результаті вченим вдалося подвоїти кількість відомих генетичних варіацій, які підвищують ризик розвитку у людини розсіяного склерозу. З виникненням цього захворювання тепер пов`язують 110 генетичних варіацій.

Як пише The Guardian, вчені називають це відкриття проривом у пошуках лікування розсіяного склерозу, оскільки кожен з відкритих генів несе в собі нову інформацію про хворобу.

Нагадаємо, в червні цього року міжнародна група вчених зі США, Швейцарії та Німеччини представила новий спосіб лікування розсіяного склерозу, при якому не пригнічується імунна система.

За словами Стівена Міллера з Медичної школи Фейнберг Північно-Західного університету у США, новий метод лікування розсіяного склерозу зупиняє аутоімунну відповідь, запобігає активації нових аутоімунних клітин і не послаблює імунітет.

ua.korrespondent.net