В Ірані слід суворо дотримуватися правил гігієни - холера

МЗС України рекомендує українським громадянам у зв’язку із ускладненням з епідеміологічною ситуацією в Ірані суворо дотримуватися правил особистої гігієни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації в Ісламській Республіці Іран, спричиненої спалахами холери, МЗС рекомендує громадянам України, які знаходяться в Ірані або планують відвідати цю країну найближчим часом, суворо дотримуватися правил особистої гігієни, а також консультуватися з медичними закладами стосовно можливих профілактичних заходів для попередження зараження цією хворобою”, - сказав Перебийніс.

В разі потрапляння у надзвичайну ситуацію на території Ірану необхідно звертатися до Посольства України в Ірані або за телефоном «гарячої лінії».