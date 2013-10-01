Росія з лютого 2014 р. введе електронну ветсертифікацію

Росія в лютому 2014 року планує ввести електронну ветеринарну сертифікацію у торгівлі з третіми країнами (за їх готовністю) і ввести систему автоматизованої перевірки документів, які подаються з метою ветеринарного контролю у зв`язку з ввезенням і вивезенням товарів на/з митної території Митного союзу.

Відповідні зміни до «дорожньої карти» зі вдосконалення митного адміністрування на кордоні Росії з країнами МС внесено розпорядженням уряду Росії від 26 вересня, розміщеним 1 жовтня на сайті уряду.

У довідці до документа зазначається, що «дорожньою картою» передбачається реалізація до 2018 року комплексу заходів щодо вдосконалення митних операцій і митних процедур, їх спрощення, прискорення, підвищення прозорості і зниження витрат учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Як контрольні показники реалізації «дорожньої карти» обрано рейтинг Doing Business за легкістю ведення бізнесу, який готується Світовим банком на щорічній основі. Цільовим орієнтиром відповідно до даного рейтингу обрано включення Росії до двадцятки кращих країн.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Дмитро Медведєв 25 вересня під час двосторонньої зустрічі висловили занепокоєння з приводу скорочення двостороннього товарообігу поточного року на 20% порівняно з торішніми показниками.

Довідка УНІАН. За даними Держстату України, взаємний товарообіг України і Росії за 2012 рік становив 45,05 млрд дол. Експорт з України до РФ становив 17,632 млрд дол. (падіння на 11% до 2011 року), імпорт - 27,418 млрд дол. (падіння на 5,9% до 2011 року). Значну частку в імпорті з РФ обіймають поставки енергоносіїв.