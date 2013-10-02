Як стати щасливим

Дослідження вчених виявили нехитрі способи, як стати щасливішими вдома. Для цього потрібно лише «відрегулювати» маленькі звички і дії, що становлять повсякденне життя. Ось кілька практичних порад, як стати щасливішими будинку, пишуть іноземні ЗМІ.

1. Завжди застеляйте ліжко. Це не менш важлива звичка, ніж навичка чистити зуби вранці. Акуратне ліжко буквально «закликає» заодно і прибрати в кімнаті. Привчіть дітей застеляти ліжка самостійно, а самі в цей час увімкніть пральну машину і вимийте посуд. В результаті, значна частина домашніх справ буде зроблена з ранку, що, звичайно ж, покращить настрій.

2. Підтримуйте порядок. Добре відомий факт: безлад створює стрес, порядок – дає прхисток від нього. Все дуже просто: повертайте речі на свої місця щоразу, коли залишаєте кімнату. Якщо у вас немає на руках немовляти або чоловіка, люблячого імітувати землетрус, процес не займе більше трьох хвилин.

3. Наповніть будинок сентиментальними дрібницями. Одна з причин, чому пережиті емоції роблять нас щасливішими, ніж матеріальні речі, полягає в «циклі позитивних переживань»: планування дива, очікування, насолоду і спогад. Так перетворіть свій будинок в галерею приємних спогадів. Переставляйте їх місцями, щоб око не «звикав» і звертав увагу на пам`ятні дрібниці.

4. Заведіть сімейний «щоденник» хороших подій. Нехай кожен перед сном запише у нього один щасливий момент з минулого дня. Рефлексія – важлива частина щастя, а пауза для міркування про позитивні події дня сприяє позитивному настрою. Коли вам почне здаватися, що життя сіре і понура, усі найкращі спогади виявляться у вас під рукою.

5. Рутина як медитація. Посуд сам не помиється, тому ви це зробите, і вам це сподобається. Ми абсолютно серйозно! Навчіться отримувати задоволення від неминучих побутових обов`язків. Важливо розглядати процес як медитацію: відчуйте заспокійливе тепло води на правому мізинці, а тепер на безіменному пальці. Поступово пройдіть увагою всю руку, перейдіть на іншу. Не хочете медитувати – просто включіть улюблену музику голосніше і відчуєте радість від процесу.

6. Надайте дрібні послуги домочадцям, не чекаючи нічого взамін. Застеліть ліжко замість дружини, не розраховуючи на якусь вдячність. Винесіть сміття сусіда по сходовій клітці, просто так. Здатність культивувати здорові стосунки допомагає стати щасливішими. Але якщо почати вести рахунок, ефект втрачається (Немає! Сьогодні твоя черга прибирати за собакою!). Щоб відчувати себе добре, робіть добре інших.

7. Телефонуйте хоча б одному другу або родичеві на день. Ви можете зробити це під час прибирання або прогулянки з собакою. СМС повідомлення та електронні листи не враховуються! Навіть якщо ми не хочемо йти на контакт, думаємо, що нам нема чого сказати і що ми інтроверти по натурі, спілкування з близькими змушує нас почувати себе краще. Наступний етап – запросіть друзів в гості на обід. Просто так, без приводу.

8. Торкніться до прекрасного! Дослідження показують, що, незалежно від духовних переконань, зв`язок з вищою силою сприяє набуттю щастя. Просто зупиніться на мить і усвідомте, що ми є частиною величезної всесвіту, і, може бути, така дрібниця, як брудні шкарпетки під столом, перестане вас дратувати. А якщо духовність – абсолютно не ваш коник, просто полежіть у ванні з гарною книгою.

9. Заведіть домашнього улюбленця. Ніщо так не знімає стрес, як спілкування з чотириногими улюбленцями, які вас завжди чекають, завжди вам раді і набагато краще людей здатні відчувати ваш настрій.

10. Не забувайте про фізичні навантаження. Ранкова йога або просто десятихвилинна гімнастика не тільки корисні для здоров`я, але і сприяють виділенню ендорфінів – гормону щастя.