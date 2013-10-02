До 2050 року на Землі житиме 10 мільярдів людей

До 2050 року кількість людей на Землі зросте до 9,731 млрд осіб.

Як повідомляє ТСН, про це заявили вчені з французького Національного інституту демографічних досліджень.

Згідно з опублікованою доповіддю, до цього часу чверть світового населення перебуватиме в Африці - 2,435 млрд, тобто населення континенту збільшитися вдвічі порівняно з теперішньою ситуацією.

Однак найбільш населеним континентом залишиться Азія, де, за прогнозами вчених, будуть до того часу жити 5,284 млрд осіб.

Кількість жителів країн ЄС сягне 517 млн, при цьому населення Європи, впевнені французькі вчені, зменшиться з 740 млн до 726 млн осіб.

Прогнози французьких дослідників вказують на зростання населення і в Америці, яка до 2050 року подолає позначку в 1 млрд осіб. На континенті житиме 1,228 млрд осіб. На сьогоднішній день на Землі живуть близько 7,141 млрд людей.

tsn.ua