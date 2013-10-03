У Китаї від укусів шершнів загинули понад 40 людей
08:53, 03 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Суха й спекотна погода...
У центральному Китаї понад 40 людей загинули й сотні постраждали внаслідок нападу шершнів.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, інциденти з комахами сталися протягом останніх тижнів у провінції Шеньсі.
Владі довелося залучити пожежників для знищення шершневих гнізд і відкрити спеціальні центри для лікування постраждалих від укусів комах.
На думку місцевих чиновників, суха й спекотна погода, що тримається в країні, призвела до збільшення рослинного покриву, що, в свою чергу, призвело до зростання популяції шершнів.
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