У Китаї від укусів шершнів загинули понад 40 людей

У центральному Китаї понад 40 людей загинули й сотні постраждали внаслідок нападу шершнів.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, інциденти з комахами сталися протягом останніх тижнів у провінції Шеньсі.

Владі довелося залучити пожежників для знищення шершневих гнізд і відкрити спеціальні центри для лікування постраждалих від укусів комах.

На думку місцевих чиновників, суха й спекотна погода, що тримається в країні, призвела до збільшення рослинного покриву, що, в свою чергу, призвело до зростання популяції шершнів.

bbc.co.uk