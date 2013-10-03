Продукти, які омолоджують шкіру

Ніколас Перріконе, який є одним з провідних дерматологів, впевнений, що для бездоганного зовнішнього вигляду відмовитися від шкідливих звичок недостатньо. Головний секрет здорової шкіри криється в правильному харчуванні. Саме це допоможе надовго зберегти еластичність шкіри і запобігти появі ранніх зморшок, пишуть іноземні ЗМІ.

Ось 5 основних продуктів, які, на думку фахівця, роблять шкіру молодше.

Батат, або дика картопля вважається одним з найголовніших борців зі старінням шкіри. Овоч містить корисний для шкіри бета-каротин, пігмент, що надає продукту помаранчевий колір. Підтримуючи кислотно-лужний баланс шкірного покриву, батат зволожує її, роблячи більш еластичною і шовковистою.

М`ясо дикого лосося містить диво-пігмент астаксантин, виводить з організму вільні радикали. Пігмент перешкоджає ушкодженню клітинних мембран, захищаючи таким чином від старіння.. Вживання цієї риби хоча б раз у п`ять днів, запобігає утворенню плям актинического кератозу, пов`язаних нерідко з розвитком раку шкіри.

Помідори багаті на лікопін, воістину унікальним пігментом, який забарвлює овоч в червоний колір. Він служить захистом шкіри від несприятливого впливу ультрафіолетових променів. Даний фермент засвоюється краще всього при вживанні помідор в салатах, заправлених оливковою олією.

Цитрусові, як відомо, містять в достатку вітамін С, який необхідний для підтримки в організмі нормального рівня колагену. Він сприяє регенерації шкіри. Цитрусові також містять флавоніди, що забезпечують клітинам захист від зовнішніх впливів. Крім того, флавоніди перешкоджають виникненню запальних процесів.

Зелені овочі рясніють лютеїном, який також відомий своїми сильними протизапальними властивостями. Особливо він корисний для відновлення шкіри, яка піддалася впливу прямих сонячних променів.

Так, люди, які бажають виглядати молодше неодмінно повинні споживати в їжу всі вище перераховані продукти, причому намагатися робити це цілий рік.