На "Фукусимі" - значний витік високорадіоактивної води

Витік високорадіоактивної води з цистерни, де вона зберігається після охолодження реакторів або відкачування з підземних приміщень, виявлено на АЕС "Фукусіма-1".

Як повідомляє РІА Новини, за інформацією оператора станції компанії ТЕРСО, виміри в районі цистерн показали вміст стронцію в концентрації 200 тис. беккерелів на літр при встановленій законом нормі в 30 беккерелів на літр. При цьому точний об`єм води, що витекла з цистерни, поки що не встановлено.

ТЕРСО виявила, що цистерна, з якої стався витік, стояла під нахилом, що і стало причиною витікання води через з`єднання між кришкою резервуару і стінками. Компанія не виключає попадання води в морську воду технічного порту станції.

У серпні на АЕС "Фукусіма-1" було виявлено найбільший після аварії 2011 року витік 300 тонн радіоактивної води з концентрацією стронцію близько 80 млн. беккерелів на літр з цистерни, де зберігається радіоактивна вода після охолодження реакторів. ТЕРСО не виключила попадання цієї води в океан.

Комітет з контролю над атомною енергетикою присвоїв витоку третій рівень небезпеки за шкалою INES. Уряд Японії вирішив виділити на заходи з усунення витоків радіоактивної води 470 млн. доларів з держбюджету.

Аварія на АЕС "Фукусіма-1" в березні 2011 року стала найбільшою за останні 25 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Сталися витоки радіації в атмосферу і морську воду. Повна ліквідація аварії займе близько 40 років.