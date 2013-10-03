Стан багатьох пацієнтів можна полегшити за допомогою звичайної гарбуза. Загальний набір корисних поживних речовин визначає корисні властивості гарбуза і дозволяє застосовувати цей продукт при самих різних хворобах ,пишуть російські ЗМІ.

А знаєте, чому так популярні гарбузові каші, запіканки і пудинги? Та тому, що серед властивостей гарбуза значиться здатність прискорювати лікування хвороб печінки і жовчного міхура, колітів і гастритів, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, полегшувати перебіг подагри або токсикоз у вагітних. Ну а «дар» гарбузової каші нормалізувати обмін речовин і виводити шлаки з організму оцінить той, хто худне.

Гарбузовий сік рекомендують пити при діабеті, порушеннях обміну речовин, ожирінні, каменях у нирках, жовчному і сечовому міхурах. Завдяки протизапальним властивостям, гарбузовий сік допомагає, навіть при простатиті, а вже при звичайній застуді він зовсім незамінний: полегшуючи біль у горлі, цей «нектар» ще й підвищує імунітет.

Унікальна властивість гарбуза – допомагати організму при захворюваннях нирок і серця – досягається за рахунок вітаміну Т. Цей вітамін також допомагає «врегулювати» і як травлення. Втім, здатності нормалізувати функції травної та серцево–судинної систем гарбуз зобов`язаний клітковины та пектину, які допомагають виводити «поганий» холестерин з організму.

«Терапевтичний» ефект гарбуза також пояснюється великим вмістом вітаміну (вірніше, провітаміну А, який сприяє кровотворенню і поліпшення згортання крові. Вона також допомагає підтримувати організм у тонусі, уповільнює процеси старіння і підвищує сексуальну активність.