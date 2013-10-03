Як правильно харчуватися жінці після 30-ти років

Перешагнувши 30-річний рубіж, жінки помічають нові свідоцтва віку: погіршення самопочуття, апатія, зайва вага.. Вікові зміни шкіри і фігури пояснюються порушенням вироблення гормонів, тому після 30-ти років жінки повинні обов`язково переглянути свій раціон і режим харчування, зменшуючи кількість споживаних за день калорій, пишуть російські ЗМІ.

Після 30-ти важливо рахувати, оскільки в цьому віці організму потрібно набагато менше їжі, а зайва вага з`являється набагато швидше. Від висококалорійної їжі доведеться відмовитися. Принаймні, якщо ви плануєте зберегти красиву талію до глибокої старості.

Бажано перейти на дрібне харчування – не менше 6 разів на день маленькими порціями. Дієтологи радять ввести в раціон більше круп (гречка, вівсянка тощо), які сприяють схудненню і очищенню організму від шлаків і токсинів.

А ось використовувати різні швидкі монодієти лікарі не рекомендують. У цьому віці вони не принесуть помітного результату, зате можуть сильно послабити захисні сили організму і викликати порушення менструального циклу.

Протягом дня необхідно випивати не менше 2,5 літрів чистої води і знизити споживання кави та чаю.

У раціоні харчування повинно бути більше овочів, фруктів і горіхів.. Свіжовичавлені соки – кращі напої для підтримки високого енергетичного потенціалу на протязі всього дня.

Також після 30-ти років рекомендується приділяти фізичним вправам не менше півгодини в день. Звичайне тренування вранці або ввечері дасть більше користі, ніж двогодинне заняття в спортзалі.

Схуднути після 30-ти допоможе новий напій – зелена кава. Цей засіб ефективний в будь-якому віці, в чому вже змогли переконатися сотні тисяч жінок по всьому світу. Втрата ваги досягається за рахунок виведення зайвої рідини з організму і його очищення від продуктів життєдіяльності.