Яблука зміцнюють серце і судини

Фахівці з Флориди прийняли рішення детально вивчити корисні властивості яблук. Це пов`язали з тим, що про користь даних фруктів відомо кожному, але в чому конкретно полягає така корисність продукту? Які вітаміни містяться в яблуках? Візьміть до уваги також здорові рецепти яблучних страв, пишуть іноземні ЗМІ.

Чому треба їсти яблука? Вчені для своїх досліджень набрали дві групи здорових у фізичному плані жінок від сорока п`яти до шістдесяти років – сто шістдесят осіб. Представникам першої групи пропонували з`їдати сімдесят п`ять грамів сушених яблук кожен день, представники другої групи споживали чорнослив в такій же кількості.

Через дванадцять місяців з`ясувалося, що у жінок в першій групі істотно знизився рівень поганого холестерину в крові. У представників другої групи подібних змін лікарі не спостерігали. Настільки повновагою різниці в стані здоров`я добровольців дослідники навіть не припускали побачити.. Крім цього, кілька жінок з першої групи не набагато скинули вагу – без яких-небудь змін в режимі харчування.

Вчені виявили упевненість: вдалося надати науковому світу досить переконливі докази того, що яблука позитивно впливають на діяльність серцево-судинної системи. Дослідники вважають, що яблука здатні бути безпечним і ефективним лікувальним і профілактичним засобом, що дозволяє поліпшити стан серця і судин. Це особливо важливо з урахуванням того, що підвищений рівень холестерину часто стає поширеною причиною серйозних проблем зі здоров`ям у сучасної людини.