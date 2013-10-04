Гарячий супчик пришвидшить обмін речовин

Однозначно корисні, за словами фахівців, такі перші страви, як локшина на нежирному бульйоні, овочевий і картопляний суп-пюре, юшка з морської риби. Хороший і грибний крем-суп, за умови, що немає непереносимості грибів, пишуть російські ЗМІ.

Взагалі кремо - і пюреобразні теплі супи володіють м`якою і максимально комфортною для шлунка текстурою, яка полегшує переварювання. До того ж, з`їдені «на перше» (в помірній кількості), вони допомагають краще засвоїтися решті страв.

Є серед перших страв і такі супи, які цінуються медиками за їх унікальні лікувальні властивості. Три з них є справжніми «чемпіонами» за ступенем корисного ефекту на організм. Насамперед, це суп з брокколі, в якому міститься сульфорафан - речовина, що захищає від раку молочної залози і раку прямої кишки, і – що найцінніше! - не разрушающееся в процесі термічної обробки.

Також удостоєний похвали суп з помідорів, в якому міститься речовина лікопін, що захищає чоловіків від раку передміхурової залози. Унікально те, що при термічній обробці помідорів лікопіну у них стає більше, ніж в сирому вигляді плодів.

Суп з гарбуза входить до списку кращих супів завдяки вмісту бета-каротину, який в організмі людини перетворюється на вітамін А, найважливіший для нормально функціонуючого зору.

Але експерти нагадують, що є ці супи слід споживати в обсязі не більше 150-200 грамів на добу.