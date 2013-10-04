Понад 50 людей загинули через викид хлору в Тюмені

Більше півсотні людей загинули через викид хлору внаслідок руйнування контейнера з хлором на території Метельовського водозабору ТОВ "Тюмень Водоканал".

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сьогодні ГУМНС по Тюменській області.

"Стався вихід газоподібної й рідкої фази хлору на відкритий грунт. Внаслідок аварії загинули 3 особи персоналу і 52 особи населення. Отримали отруєння 20 осіб персоналу і 143 особи населення", - йдеться в повідомленні.