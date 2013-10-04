Грейпфрут запобігає хворобі нирок

Грейпфрут і деяким інші цитрусові культури здатні запобігти розвиток полікістозу - спадкової хвороби нирок, повідомляє РІА "Новини" з посиланням на статтю в журналі British Journal of Pharmacology. Цими властивостями цитрусові володіють завдяки речовині, яка надає їм гіркому смаку, - нарингенін.

Полікістозна хвороба нирок - генетичне захворювання, при якому змінюється ниркова тканина. На ній виникає велика кількість кіст і патологічних порожнин в органах. Полікістоз розповсюджується відразу на обидві нирки і приводить до втрати ниркової функції і високого артеріального тиску. В результаті хворому потрібен регулярний гемодіаліз. Учені з ряду британських університетів спробували з`ясувати, чи можна "заблокувати" це захворювання.

Робін Уїльямс з Університету Ройал Холлоуей з колегами вивчили властивості нарингеніна. Для цього вони використовували одноклітинну амебу Dictyostelium, яка за певних умов утворює багатоклітинні тіла складної будови. Вона стала "індикатором" того, як нарингенін регулює білок PKD2, пов`язаний з виникненням полікістоза. Виявилось, що природна речовина, що міститься в цитрусових, здатна "заблокувати" формування кісти.

meddaily.ru