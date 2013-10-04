Хороший сон – профілактика застуди

Сон триваліший 8 годин, а також медитація, є ефективним способом профілактики застуди. До такого висновку прийшли учені із США.

В ході експерименту, що проводиться ученими з Університету Карнегі-Меллон, добровольців піддавали дії риновірусу, що провокує інфекцію дихальних шляхів. У результаті менше всього хворих опинилося в групі учасників, які сплять 8 або більше годин.

У іншому дослідженні, організованому фахівцями Університету Вісконсіна, брали участь добровольці старше 50 років, частина з яких займалася медитацією. Виявилось, що заняття медитацією також знижують ризик захворіти застудою, а також зменшують тривалість перебігу захворювання.

За оцінками учених, сон і медитація знижують негативну дію на імунну систему з боку кортикостероїдних гормонів, що утворюються під час стресу.

likar.info