У Японії 14 тисяч жінок постраждали через неякісну косметику

Кількість мешканок Японії, які постраждали від неякісних засобів для відбілювання шкіри виробництва місцевої косметичної корпорації "Канебо" (Kanebo Cosmetic), збільшилася до 14 тисяч осіб.

Про це сьогодні повідомили представники фірми, передає ІТАР-ТАСС

Цього літа "Канебо" оголосила про відкликання понад 450 тисяч упаковок свого препарату, які придбали близько 250 тисяч людей. Таке рішення було прийнято після того, як лікарі-дерматологи з`ясували, що використання цих косметичних засобів призводить не до рівномірного відбілювання, а до появи на шкірі окремих яскравих білих плям. Причини цього досі не з`ясовані. Наразі у ряді клінік Японії проводяться спеціальні огляди для потерпілих від використання неякісної косметики.

У "Канебо" вже принесли вибачення за те, що сталося. За оцінкою корпорації, відкликання косметики обійдеться їй приблизно в 5,6 млрд ієн (56 млн. доларів). Засоби продавалися по всій Японії у 15 тис. магазинів - від великих універмагів до невеликих крамничок.

За даними розслідування об`єднаної групи адвокатів, "Канебо" ще два роки тому почала одержувати перші скарги від споживачів, пов`язані з неякісною продукцією, проте до липня цього року не вживала жодних дій.

Японки традиційно прагнуть мати якомога світлішу шкіру, вважаючи це ознакою вишуканої краси. В давнину вони використовували білила, зараз застосовують складніші косметичні засоби. Компанія "Канебо" продає свою продукцію у всьому світі, у тому числі і в Росії.