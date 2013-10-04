Горіхи попереджають розвиток пухлин молочної залози

Згідно з результатами дослідження, проведеного американськими ученими з Гарвардської школи суспільного здоров`я (Harvard School of Public Health) і Жіночого госпіталю ім. Пітера Брайема (Brigham and Women’s Hospital), у жінок у віці 30 років, що регулярно вживали в пубертатний період горіхи, на 39% рідше розвиваються доброякісні новоутворення молочної залози (ДНМЗ).

У попередніх роботах учені вже звертали увагу на те, що ДНМЗ рідше виникає у тих жінок, які в підлітковому віці вибирали дієту, багату рослинними оліями і горіхами. Метою даної роботи було встановити вплив раціону в отроцтві і юності на ризик розвитку ДНМЗ в зрілому віці.

Проаналізувавши частоту виникнення ДНМЗ і рівень вживання продуктів, багатих білками і жирами рослинного походження, учені прийшли до висновку, що за допомогою збалансованого раціону можна здійснювати профілактику розвитку патології молочної залози, проте замислюватися про неї потрібно в дитячому і підлітковому віці.

umj.com.ua