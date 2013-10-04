Розлучення вбиває чоловіче здоров'я

Розлучених чоловіків частіше відвідують думки про суїцид, вони більш схильні до споживання наркотиків, частіше стикаються з депресією і відсутністю соціальної підтримки. Про це повідомляється в статті "Вплив розлучення на чоловіче здоров`я " , опублікованій в Journal of Men ` s Health.

Автори матеріалу - співробітники університетів Небраска -Лінкольн, штату Юта і штату Небраска - пишуть про дану проблему і дають ряд рекомендацій щодо того, як уникнути подібних станів . Як повідомляється в статті, розлучення пов`язано з різними психологічними і поведінковими розладами. Попередні дослідження показали, що холостяки живуть значно менше, ніж одружені, і, як правило, мають істотно більше проблем зі здоров`ям.

У статті фахівці описують випадок , який стався з 45-річним чоловіком , і говорять про те, як оцінити його скарги і спланувати курс лікування, використовуючи поточні клінічні керівні принципи.

"Якщо говорити про стереотип образу чоловіка, то в ЗМІ, наприклад, він найчастіше представляється грубим, життєрадісним, менш уразливим до психологічних травм, ніж жінки. Однак наша стаття може бути свого роду сигналом, що насправді все інакше ", - говорить Ридван Шабсігх, президент міжнародного товариства "Чоловіче здоров`я", співробітник лікарні Св.Барнабаса в Нью- Йорку, професор кафедри урології Корнельського університету.

" Чоловіки дійсно гостріше сприймають сумні життєві події: розлучення , банкрутство, війни, втрати. Вважаю, що потрібно терміново вивчити поширеність і вплив негативних ефектів, а лікарям розробити методи діагностики та принципи лікування станів після розлучення" , - пише Р.Шабсігх .