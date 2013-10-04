Знайдено ефективний засіб для зниження маси тіла

Дослідницька група з університету Гранади (Іспанія) спільно з колегами з американським наукового центру здоров`я відкрила загадку корисної дії мелатоніну на контроль ваги, показавши, яким чином цей гормон допомагає в лікуванні діабету і гіперліпідемії .

Вчені з`ясували, що мелатонін стимулює появу так званого бежевого жиру, - типу жирових клітин, які спалюють калорії. Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Pineal Research .

У попередніх публікаціях дослідники вивчили дію мелатоніну на ожиріння, дисліпідемію, високий артеріальний тиск і цукровий діабет другого типу, який пов`язаний з ожирінням, на молодих огрядних щурах Zucker з діабетом - експериментальної моделі метаболічного синдрому.

Згідно з даними останнього дослідження, регулярне введення мелатоніну не тільки сприяє появі бежевого жиру у діабетичних щурів з ожирінням, але і збільшує його кількість у худих тварин з контрольної групи. У ході дослідження також було виявлено, що регулярне введення мелатоніну підвищує термогенний ефект фізичних вправ, і, отже, являє собою чудову терапію проти ожиріння .

Мелатонін є природним гормоном, який добре відомий своїм зв`язком з циркадними ритмами організму і сприяють здоровому циклу сну. Як правило, гормон виділяється шишкоподібною залозою в нічний час, сприяючи сну. Вранці рівень гормону знижується, щоб допомогти організму прокинутися.

Також мелатонін знижує рівень тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) і підвищує рівень корисного холестерину - ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), що має вирішальне значення для зменшення загального рівня ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

У натуральному вигляді ця речовина міститься в деяких фруктах і овочах, таких як вишня, апельсин, ананас, мигдаль, насіння соняшнику, гірчиця, кардамон , фенхель і коріандр .

На думку вчених, вживання цих харчових продуктів, а також повноцінний сон можуть допомогти скинути зайву вагу і попередять розвиток серцево - судинних захворювань, пов`язаних з ожирінням і дисліпідемією . Враховуючи наявність доказів впливу мелатоніну на вагу, вчені збираються продовжити свою роботу і провести клінічні випробування цього гормону.

На відміну від білої жирової тканини, яка накопичує жир , приводячи до збільшення ваги, бежевий жир (також відомий як "хороший жир " ), допомагає регулювати масу тіла. Клітини бежевого жиру експресують високий рівень UCP1 - білка , який необхідний мітохондріям для спалювання калорій і вироблення тепла .