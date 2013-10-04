Депресивні люди утричі частіше мають хворобу Паркінсона

Люди, які страждають на депресію, у три рази частіше хворіють на хворобу Паркінсона, виявили вчені з Тайваню.

Під час дослідження вчені проаналізували історії хвороби більше 4,6 тисячі людей із діагнозом "депресія", а також анамнез 18,5 тисячі осіб без депресії за період понад 10 років.

Крім того, дослідники оцінили довгострокові ризики депресії, виключивши тих пацієнтів, у яких хвороба Паркінсона розвинулася протягом двох-п`яти років після початку депресії.

За період спостережень хвороба Паркінсона була діагностована у 66 людей із депресією (1,42%) та у 97 без депресії (0,52%). Тобто пацієнти з депресивними станами захворювали у 3,24 разу частіше.

За словами вчених, вони ще повинні з`ясувати, чи не є депресія власне раннім симптомом хвороби Паркінсона, а не незалежним чинником для розвитку цього захворювання.

Зазначимо, що минулого року вчені з Великобританії запропонували діагностувати хворобу Паркінсона за допомогою аналізу голосу пацієнтів. Вчені визначили 132 характеристики вимовлення тривалих голосних звуків, які зустрічаються при дисфонії.

Хвороба Паркінсона - це хронічне захворювання, характерне для осіб старшої вікової групи, внаслідок якого руйнуються і гинуть нейрони головного мозку. Для хвороби Паркінсона характерні чотири рухових порушення - це тремор (тремтіння), гіпокінезія (хворий може застигати, годинами зберігаючи нерухомість), м`язова ригідність (кінцівки під час згинання і розгинання застигають у наданому їм положенні), постуральна нестійкість (хворому складно почати рух, а почавши його, важко зупинитися), а також психічні розлади.

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