У продукції "Конотопм’яса" виявили надлишок мікроорганізмів

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) ввело тимчасові обмеження на поставку до країни продукції українського виробника м’ясоковбасних виробів «Конотопм’ясо» (Сумська обл.) у зв`язку з виявленням в ній неприпустимої кількості мікроорганізмів.

Про це йдеться в повідомленні російського відомства, опублікованому на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, в охолодженій яловичині виробництва «Конотопм’ясо» були виявлені мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми.

Як повідомляв УНІАН, продукція «Конотопм’ясо» перебуває під посиленим лабораторним контролем Россільгоспнагляду з 22 серпня.

У 2012 році «Конотопм’ясо» виробило 2,5 тис. тонн яловичини і 0,5 тис. тонн ковбасних виробів.

Чистий прибуток компанії за міжнародними стандартами фінансової звітності в 2012 році становив 8,4 млн. грн. Виручка від реалізації продукції – 142,6 млн. грн.

Дві фізичні особи володіють 50% акцій підприємства, 25% належить компанії «Сігмус».