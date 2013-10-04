У Таїланді десятки людей гинуть в результаті повені

У Таїланді 30 людей загинуло в результаті сильної повені, що триває на території країни через сильні дощі з 17 вересня.

Як передає ІТАР-ТАСС , про це повідомив сьогодні національний департамент із запобігання стихійним лихам.

Найближчими днями синоптики прогнозують посилення дощів. Великі опади очікуються, зокрема, і в курортній зоні Таїланду - провінції Чонбурі, де розташована популярна у туристів Паттайя, і на острові Пхукет.

Підтопленими в результаті повені залишаються 15 тис. житлових будівель у 33 із 76 провінцій королівства. У ряді районів з берегів вийшли найбільші річки Таїланду - Чаопрайя і Тхачин. Найважча ситуація спостерігається в північно-східній частині країни. Загальна кількість потерпілих від повені становить близько 3 млн. людей.