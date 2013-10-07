На Одещині стався землетрус

6 жовтня, о 04.37 в Ізмаїльському, Болградському, Кілійському та Ренійському районах Одеської області зафіксовано поштовхи землетрусу силою 2-3 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що постраждалих людей та руйнувань будівель немає.

За даними сейсмологічної станції, яка розташована на відстані 570 км від м. Сімферополя, епіцентр землетрусу – східна частина Румунії, гори Вранча, біля м. Брашов (45,7 градусів північної широти та 26,6 градусів східної довготи).

В епіцентрі землетрусу сила поштовхів зафіксована – 5,3 бали. Повторних поштовхів не було.

Також відзначається, що інформації про загиблих та постраждалих громадян та території Румунії не надходило.

Водночас, газета «Сегодня» пише, що підземні поштовхи сьогодні, близько 5 ранку, розбудили жителів Одеси та Ізмаїла: у будинках тряслися люстри і самі відкривалися двері. Багато одеситів вибігли на вулицю.

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 5,3 стався у ніч на неділю на південному сході Румунії, поштовхи також відчувалися в Молдові.