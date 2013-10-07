Сніданок впливає на репродуктивність жінок

Великі порції їжі вранці покращують фертильність жінок, що мають проблеми з менструаціями. А ось вечірній прийом їжі на це не впливає, пише The Telegraph.

Раніше проведені дослідження показали, що не тільки загальна кількість споживаних калорій, але і час їди впливають на вагу. Нова робота співробітників Єврейського університету в Єрусалимі і Тель-Авівського університету встановила, що час поїдання впливає також на резистентність до інсуліну і гормональний рівень. А в результаті у жінок з синдромом полікистозних яєчників (СПКЯ вражає 6-10% жінок дітородного віку), який характеризується порушенням менструального циклу, підвищуються шанси на зачаття, пише rbc.ru

В результаті виникнення СПКЯ жінки стають стійкими до інсуліну, що приводить до збільшення чоловічих статевих гормонів (андрогени) і погіршення здібності до зачаття. В ході 12-тижневого дослідження фахівці спостерігали за 60 пацієнтками у віці 25-39 років, яким діагностували СПКЯ. Кожній з них запропонували щодня споживати 1800 ккал (трохи менше рекомендованої добової кількості), половину всіх калорій вони одержували на сніданок, а інше – на вечерю.

У результаті виявилось, що найбільш високий рівень овуляції був в групі, де учасниці з`їдали великі порції на сніданок (об`єм калорій складав 980 ккал).

korzonews.info