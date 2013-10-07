Як схуднути за допомогою активованого вугілля
Відмовтеся від усього солоного...
Взагалі головна ідея – це очищення: натхненники цієї дієти вважають, що більша частина людей має проблеми із зайвою вагою через проблеми з шлунково-кишковим трактом. І ці проблеми покликана вирішити вугільна дієта, пишуть російські ЗМІ.
Прихильники «вугільної» дієти кажуть про наступні механізми дії цього дешевого і чудесного препарату з деревного вугілля:
• першою справою сорбент очистить шлунково-кишковий тракт від токсинів, шлаків та іншого «сміття»;
• потім очиститься кров;
• на наступному етапі з організму буде виведена «зайва» вода;
Ось що ще потрібно враховувати при вугільної дієті:
• зазвичай доза активованого вугілля розраховується по наступній пропорції: 1 таблетка на 10 кг ваги, але в даному випадку за раз не можна приймати більше 6 штук;
• протягом усього періоду ви повинні відмовитися від усього солоного, солодкого і жирного (до речі, сама по собі така відмова і без прийому вугілля буде корисною вашому організму);
• обов’язково приймайте відповідний вам полівітамінний комплекс.
Як «сидіти» на цій дієті
Розповімо про найпопулярнішу і максимально безпечну «схему» для тих, хто хоче дізнатися, як схуднути за допомогою активованого вугілля.
• протягом 10 днів потрібно 3 рази перед основними прийомами їжі з’їдати рекомендовану «дозу», яка розраховується, виходячи з вашої ваги;
• після перших десяти днів зробіть десятиденну перерву;
• дієта – це три десятиденних цикли, тобто, враховуючи перерви, ви витратите 50 днів (не враховуючи останню перерву);
• в деяких схемах рекомендується випивати 10 таблеток на день: розбивати кількість таблеток пропорційно кількості прийомів їжі за день.
Небезпека!
Будь-яка дієта може бути небезпечна, якщо не знати протипоказань. У вугільній дієти вони такі:
• захворювання шлунково-кишкового тракту;
• упевніться, що ви не приймаєте препаратів, ефект від яких може знизити активоване вугілля;
• занадто довге вживання вугілля може розвинути нездатність кишечника всмоктувати необхідні поживні речовини та вітаміни.
Перед тим як починати дотримуватися будь-яких радикальних дієт обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. І пам’ятайте, що краще, що ви можете зробити для свого здоров’я – це помірно харчуватися і більше рухатися.