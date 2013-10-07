На Китай насувається потужний тайфун
10:03, 07 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Евакуйовано понад півмільйона осіб
Сотні тисяч людей на південному сході Китаю терміново евакуйовано через наближення тайфуну "Фітоу".
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, за даними Національного метеорологічного центру Китаю, швидкість вітру в центрі тайфуну досягає 150 кілометрів на годину.
Зараз тропічний циклон поволі рухається до узбережжя провінцій Чжецзян і Фуцзянь.
За повідомленням агентства Синьхуа, в провінції Чжецзян евакуйовано більш як півмільйона осіб, у провінції Фуцзянь – більш як 170 тисяч осіб.
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