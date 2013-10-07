На Китай насувається потужний тайфун

Сотні тисяч людей на південному сході Китаю терміново евакуйовано через наближення тайфуну "Фітоу".

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, за даними Національного метеорологічного центру Китаю, швидкість вітру в центрі тайфуну досягає 150 кілометрів на годину.

Зараз тропічний циклон поволі рухається до узбережжя провінцій Чжецзян і Фуцзянь.

За повідомленням агентства Синьхуа, в провінції Чжецзян евакуйовано більш як півмільйона осіб, у провінції Фуцзянь – більш як 170 тисяч осіб.